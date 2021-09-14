بعد منشور بسمة بوسيل.. حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري

بعد البوست التي نشرته بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، على «إنستجرام» وقالت فيه: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري»، انتشرت عدة أخبار عن ارتباط تامر حسني بالممثلة يارا السكري، وزادت هذه الأخبار عن ارتباط تامر حسني بيارا السكري، بعد منشور بسمة بوسيل.

ارتباط جديد لتامر حسني

وقالت الأخبار المنتشرة، إن يارا السكري جمعتها صورة مؤخرا بـ تامر حسني، حيث ظهرت معه في مشهد صغير في فيلم «الفلوس»، وبعد الصورة بدأت الأخبار تنتشر حول ذلك الأمر، دون أن ينفي أو يؤكد الخبر، وكذلك يارا السكري، هي الأخرى لم تعلق على الأمر حتى الآن، ولكن الذي طمأن متابعي تامر حسني أن الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني لم يلغيا متابعتهما لبعضهما البعض حتى الآن، مثلما حدث في المرة الأولى.

خلافات تامر حسني وبسمة بوسيل

وهذا الخلاف لم يكن الأول بين الثنائي، ففي نوفمبر الماضي، كتبت بسمة بوسيل، على حسابها على «إنستجرام»: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق».

وبعدها رد تامر حسني على بسمة بوسيل كاتبا: «توضيح هام: في حقيقة الأمر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التي اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم الطلاق الرسمي، ولكن في نهاية الأمر بسمة أم طفلتي، وسواء انفصلنا أم لا، فأنا أحترمها كل الاحترام وسأظل أحترمها مهما كان، ولن أقبل نهائيا التجريح بها أو الافتراء عليها بالشائعات السخيفة، وأرجوكم كفاية كلام في الموضوع ده، دي حياتي وحياتها الشخصية والأصلح لينا ربنا هيختاره».

وكانت آخر «إستوري» نشرتها بسمة بوسيل، على «إنستجرام» بأغنية «ليتك معي» للمطرب ابراهيم دشتي، وتقول كلماتها: «ليتك معي من أول العمر للحين حرام ماعيشك انا العمر كله الله قسمنا قلب واحد على اثنين لو نفترق كل يموت بمحله احس احبكقبل اعرفك وبسنين حبك معي مخلوق خلقة من الله ماشين ما نهتم من وين او وين كل مع الثاني غدا مثل ظنه».