تامر حسني وبسمة بوسيل.. شائعة انفصال كذَّبتها أصالة نصري

انتشرت خلال الأيام الماضية، شائعة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، وظل الثنائي يرفض الرد على تلك الشائعة إلى أن قرر الاثنان الظهور معًا لكذب وفضح تلك الشائعة.

تامر حسني وبسمة بوسيل.. يحضران لمطعم نجل أصالة لتكذيب خبر انفصالهما

تامر حسني وبسمة بوسيل، ظهرا في حفل افتتاح مطعم خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة نصري، حيث دعته الأخيرة لحضور الحفل مع زوجته، ولبى تامر حسني الدعوة فعلا لنفي شائعة انفصاله وتكذيب خبر زواجه السري من فتاة أخرى تدعى يارا السكري.

تامر حسني وبسمة بوسيل، خلال حفل افتتاح المطعم رفضا التحدث مطلقا مع وسائل الإعلام واكتفيا فقط بالتقاط الصور التذكارية، والغناء رفقة أصالة نصري وابنها «خالد» وابنتها «شام».

تامر حسني وبسمة بوسيل يلتقطان الصور التذكارية مع أصالة نصري

عقب حضور الحفل، حرص تامر حسني وبسمة بوسيل على نشر صورهما، فنشرت بسمة زوجة تامر حسني صورة رفقة تامر وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، «إنستجرام»، «يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهّروا ببنات لسه ماتجوزتش».

وأضافت: «أنا أم لبنتين ومارضاش ده لبناتي، فيا ريت نراعي ربنا في مهنتنا ونبقي نتأكد من أي حاجة قبل ما ننزلها».

ونشر تامر حسني، صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلاً، «مع العشق العشق بسومي هانم» عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

هذه الشائعة لم تكن الأولى لتامر حسني من نوعها، فأول شائعة غرامية لاحقته كانت ارتباطه بالفنانة شيرين عام 2000 بعد ألبوم «فري ميوزيك»، ولكنه خرج ونفى الأمر، وبعد النجاح الذي حققه أيضًا مع الفنانة مي عز الدين بأجزاء فيلم «عمر وسلمي» لاحقتهما شائعات الارتباط، وتكرر الأمر حين قدم عدة أعمال مع الممثلة زينة.