نشاط البابا تواضروس الثاني خلال أسبوع.. التقى متفوقي «المجتمع الأفريقي» و«المنارة»

كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن نشاط مكثف للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد العديد من اللقاءات داخل المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا يستقبل متفوقي «المجتمع الأفريقي»

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إن البابا تواضروس استقبل، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الطلبة المتفوقين والمعلمين من مدرسة المجتمع الأفريقي للتعليم الابتدائي والثانوي للاجئين السودانيين بالقاهرة للاطمئنان على أحوالهم وتشجيعهم على استكمال تعليمهم، وهي المدرسة التي أنشأها البابا تواضروس الثاني عام 2014 بالقاهرة.

وفد روماني يقدم كتابين قبطيين للبابا

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من دولة رومانيا قدّم إلى البابا كتابين قبطيين تمت ترجمتهما إلى اللغة الرومانية، كما دعا البابا لزيارة رومانيا والأديرة والكنائس الرومانية.

كذلك استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الراهب القس كاراس سانت أنتوني، كاهن كنيسة القديس مارمرقس، مونتيري، سان فرانسيسكو، الذي قدّم تقريرًا إلى البابا عن خدمته بالكنيسة هناك.

البابا يلتقي فريق كشافة «المنارة»

والتقى فريق كشافة «المنارة» بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشارع عياد بك في شبرا بالقاهرة، ومجموعة المصممين والموسيقيين الذين شاركوا في خدمة ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ قدم قائد الفريق الكشفي ملخصًا عن تاريخ الكشافة وخدمتها في الكنيسة، ثم ألقى البابا كلمة حول الجذور المصرية القبطية، وكيف يرتبط الشباب بجذوره ويستمتع بها.

وأجاب البابا على عدد من أسئلة فريق الكشافة، واستمع إلى رؤيتهم المستقبلية لمثل هذه الملتقيات وكيفية تطويرها، ثم أهداهم درع الملتقى تكريمًا لمجهوداتهم.