العثور على جثتي شابين غرقا في النيل بالقاهرة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في مياه النيل بالمعادي، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور على جثة شاب في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري والتي انتشلت الجثة.

وبالفحص تبين أنها جثة شخص يدعى "أحمد م ح" في العقد الرابع من العمر، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة مجهولة لشاب في مياه النيل بالسيدة زينب

كما تكثف مباحث القاهرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب غريق في مياه النيل، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما كلفت بكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع الإنقاذ النهري وانتشال الجثة.

وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر ومجهول الهوية، كما تبين أن الجثة لشاب يرتدي بنطالا فقط، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.