طبيب يوضح حقيقة تساقط الشعر نتيجة التطعيم بلقاح كورونا

تساقط الشعر من الأشياء التي ارتبطت لدى البعض، بأنها من المضاعفات التي سببها الحصول على لقاح كورونا المستجد، فمنذ اتجاه دول العالم إلى إنتاج اللقاحات لمواجهة الجائحة، انتشرت حولها أقاويل كثيرة بشأن تسببها في حدوث أمراض، من بينها التقليل من نسب المناعة والجلطات والعقم، وغيرها.

الدكتور إبراهيم كامل، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس، أكد أن تساقط الشعر حالة منتشرة بين جميع البشر دون الحصول على أي لقاحات، إذ يصل الأمر أحيانًا إلى «الصلع»، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من تساقط في الشعر لا يكونون أكثر الفئات تأثيرًا بأعراض كورونا.

حقيقة تساقط الشعر بعد الحصول على لقاح كورونا

وكشف «كامل» عن حقيقة سقوط الشعر عقب التطعيم من فيروس كورونا، قائلًا: «إنه في حالة تساقط الشعر قبل الحصول على اللقاحات، فالأمر يستمر دون قلق بعد أخذ اللقاح أيضًا، ولكن في حالة وجود تساقط بكميات كبيرة يجب الذهاب للطبيب المختص فورا».

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحات خاصة «الوطن»، أن تناول لقاحات كورونا ضرورة لمواجهة الجائحة، ولم يكن سببًا حقيقيًا في تساقط الشعر.

ولفت إلى أن عدة أسباب أخرى لتساقط الشعر، تتمثل في الآتي:

- الإجهاد

هناك عدة أعراض مصاحبة للفيروس مثل الإجهاد، بسبب الحالة النفسية لدى مريض كورونا أو عقب الحصول على لقاح كورونا؛ مما يترتب عليه تساقط الشعر.

- تناول أدوية مع أخذ اللقاحات

تناول المضادات الحيوية أو كلوروكين مع الحصول على لقاح كورونا، يزيد من فرص تساقط الشعر كأثر جانبي، بالإضافة للإجهاد النفسي والمعنوي لحالة الشخص.

- نقص الفتيامينات

الأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامينات، أكثر عرضة لتساقط الشعر، إذ أن اللقاحات أجسام مضادة تقوي أجهزة المناعة، التي يمكن أن تؤثر على العديد من أجهزة الجسم المختلفة.

طرق الوقاية من تساقط الشعر عقب الحصول على اللقاح

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى بعض الطرق للعلاج من تساقط الشعر عقب الحصول على اللقاح، عن طريق الخطوات التالية:

- استخدام الشامبو الطبيعي.

- المغذيات الغنية بالأحماض.

- تقليل التوتر.

- الأدوية توقف عن تناول أدوية المضادة الحيوي.