تنسيق الجامعة البريطانية في مصر 2021.. 87% للطب و75% للهندسة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، عن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، من بينها تنسيق مودرن أكاديمي 2021، والجامعة البريطانية في مصر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الموحد؛ للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة 2021، موضحة أن الحد الأدنى شرط قبول أوراق الطلاب، وليس تنسيق الالتحاق النهائي بالكليات.

تنسيق الجامعة البريطانية 2021.. 87% للطب

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحد الأدنى لتنسيق الجامعة البريطانية في مصر 2021- 2022، وغيرها من الجامعات، على النحو التالي:

-كلية طب الأسنان 85%.

-كلية الطب البشري 87%.

-كلية العلاج الطبيعي 83%.

- كلية الطب البيطري 77%.

-كلية الصيدلة 83%.

-كلية الهندسة 75%.

-كلية التكنولوجيا الحيوية 65%.

-كلية علوم الحاسب 68%.

-كلية العلوم الأساسية 60%.

-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65%.

-كلية الفنون 64%.

-كلية اللغات والترجمة 60%.

-كلية الاقتصاد والإدارة 58%.

تنسيق الجامعة البريطانية 2021.. 60% للإعلام

-كلية الإعلام 60%.

-كلية التربية 55%.

-كلية الزراعة 55%.

-كلية الحقوق 55%.

-كلية السياحة 55%.

-كلية التمريض 55%.

وينتهي تنسيق الجامعات الخاصة يوم الأحد المقبل الموافق 5 سبتمبر الجاري، على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الجامعة البريطانية في مصر، وباقي الجامعات الخاصة الأسبوع المقبل 9 سبتمبر الجاري.