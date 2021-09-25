«الناشرين المصريين»: مسحة كورونا للمشاركين بمعرض الرياض للكتاب بـ750 جنيها

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، إجراء مسحة كورونا لمعرض الرياض الدولي للكتاب بمقر الاتحاد، بسعر مخفض مع استخراج شهادة معتمدة للناشرين المسافرين للمعرض، الذي تنطلق فعالياته من 1 إلى 10 أكتوبر 2021، مؤكدًا أهمية الحدث الثقافي العربي، بوصفه أحد أهم معارض الكتب، من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، ومشاركة أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية.

تكلفة مسحة كورونا.. 750 جنيهًا

وأكد رئيس اتحاد الناشرين، في تصريحات صحفية، توفير إجراء مسحة كورونا للمشاركين على مدار يومين بمقر الاتحاد بمبلغ 750 جنيهًا، مشيرًا إلى تواجد معمل التطعيم بمقر الاتحاد يومي السبت 25/9، والاثنين 27/9 لإجراء المسحة من الساعة الثانية عشرة وحتى الثانية ظهرا، مع ضرورة إحضار صورة جواز السفر، على أن يتم استلام نتيجة المسحة مساء اليوم التالي.

وأعلن اتحاد الناشرين، حضور وفد من الأطباء ممثلي وزارة الصحة، إلى مقر الاتحاد وتم منح جميع الناشرين الذين حضروا جرعتين من لقاح فيروس كورونا «استرازينيكا»؛ استعدادًا للمشاركة في المعارض الدولية للكتاب، لافتًا إلى تكليف شركة النحاس للاستيراد والتصدير، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض.

معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

جدير بالذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب، يقام بشكل سنوي في مدينة الرياض، إذ يُعد منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة؛ لعرض مؤلفاتهم وخدماتهم، إضافةً إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية شغف القراءة في المجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني، وذلك من خلال تحفيز الأفراد على زيارة معرض الكتاب للاطلاع واقتناء المصنفات الثقافية والأدبية والتعليمية، وحضور المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات الثقافية والأدبية والفنية والمبادرات المصاحبة للمعرض.