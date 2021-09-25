موقع تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.. الرابط وخطوات الحجز

أعلنت وزارة الصحة والسكان استعداد الوزارة لاستقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنها لقاح فايزر في مصر ومودرنا، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تنوع مصادر اللقاحات للمواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة للمواطنين المسافرين في بعض الدول التي وضعت مجموعة من القواعد والشروط لدخولها ومنها تطعيمات كورونا بلقاحات معينة، وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين المسافرين لحجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.

موقع تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا للمسافرين، وجاءت وفقا لوزارة الصحة والسكان كالتالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- اختيار خانة لأغراض السفر.

- إدخال البيانات المطلوبة على الموقع وهي الاسم الرباعي والرقم القومي، وجواز السفر والصورة الشخصية ورقم الهاتف المحمول.

- ترسل الوزارة رسالة مكونة من أربعة أرقام للتحقق.

- استكمال البيانات المطلوبة وهي تحميل التاريخ المرضي إن وجد والموافقة على شروط تلقي اللقاح.

- اختيار مكان التطعيم الراغب فيه.

- في غضون 72 ساعة ترسل الوزارة رسالة تفيد بموعد ومكان التطعيم.

رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وقالت الوزارة إن استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا من خلال 127 مكتبا، موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، وشددت الوزارة على عدم استخراج هذه الشهادات إلا من خلال وزرة الصحة، وقالت إن رسوم الشهادات 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في الموجة الرابعة للفيروس في مصر.