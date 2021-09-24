الصحة: 16 مليون سجلوا للحصول على لقاح كورونا و2.5 مليون لم يذهبوا في الموعد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تشهد حاليًا الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا، مشددة على أهمية اللقاحات لأنها تحمي من تدهور الحالات، وتقلل نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا، موضحة أن مصر خلال أيام قليلة سوف تستقبل كميات كبيرة من لقاحي فايزر وموديرنا، وسوف تتسلم 5.2 مليون جرعة على الأقل، ولكن التحدي الذي تواجهه مصر قلة عدد من يسجلون للحصول على اللقاح، موضحة أن 2.5 مليون مواطن سجلوا للحصول على اللقاح وحصلوا على رسائل بمواعيد للحصول على اللقاح ولم يذهبوا.

16 مليون جرعة

وأضافت «زايد»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن البعض كان يشكون من التسجيل وعدم الحصول على رسائل سريعًا، وهذا لأن الـ«سيستم» كان يعطي الأولوية لفئات معينة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن الوزارة خلال الأسابيع الماضية أزالت هذه القواعد، وأصبح الحصول على اللقاح بأسبقية الحجز لأن هناك وفرة في اللقاحات، لافتة إلى أن عدد الذين سجلوا للحصول على اللقاح 16 مليون مواطن، بينهم 3.2 مليون سجلوا الشهر الجاري، وهذا أمر جيد لأن هذا يعني أن المواطنين بدأوا في الإقبال بشكل واسع على التسجيل خلال شهر سبتمبر، والوزارة قدمت 16 مليون جرعة ما بين جرعة أولى وثانية لمن سجلوا، وكل أسبوع تضخ الوزارة مليوني جرعة من التصنيع المحلي، إضافة إلى ضخ كل الجرعات التي وردت إلى مصر من الدول الصديقة، وخلال الأسبوع الجاري ضخت الوزارة 5.5 مليون جرعة، موضحة أنه جرى تطعيم 11 مليون بالجرعة الأولى، وتلقيح 5.2 مليون مواطن بالجرعتين الأولى والثانية.

إمكانية إعادة تنشيط الطلب

وأشارت إلى أن من حصلوا على رسائل ولم يذهبوا للحصول على الجرعة لأسباب ما، يمكنهم الدخول على الموقع الإلكتروني وعمل «إعادة تنشيط» للطلب، وسوف تصلهم رسائل مرة أخرى بمواعيد جديدة للحصول على اللقاح، موضحة أن الوزارة في البداية كانت تسعى لحماية بعض الفئات وتعطيها أولوية، ولكن حاليًا أصبحت الأولوية بأسبقية التسجيل.