نائب محافظ القاهرة: تطوير شق الثعبان خطوة لتصحيح المسار

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن منطقة شق الثعبان، إحدى قلاع تصنيع الرخام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المنطقة تتكون من 3 مناطق هي: «كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان»، مقامة على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 ملايين متر مربع بطول واجهة على طريق «الاتوستراد»، 1.8كم، وتضم 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام، ويعمل بالمنطقة 45 ألف عامل، بخلاف العمالة غير المباشرة.

وأشارت خلال جولتها بالمنطقة، اليوم، إلى أن مشروع تطوير شق الثعبان الجاري تنفيذه، بمثابة خطوة لتصحيح المسار والإستفادة من مقدرات الدولة، بما ينعكس إيجابيا على الصناعة المصرية إلى جانب المساهمة في تعظيم الموارد، مؤكدة أن الدولة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين وتوفير مناخ مشجع وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة تلك المنطقة الصناعية.

تطوير كوبري المشاة

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المحافظة، اليوم، أعلنت نائب المحافظ عن دراسة عدة مقترحات لتطوير المنطقة، منها تطوير ميدان ومدخل شق الثعبان، إلى جانب تنفيذ مقترح لإنشاء بوابات للدخول والخروج من المنطقة، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة كوبري المشاه ودعمه بسلالم كهربائية.

تطوير الطرق الداخلية

وأشارت إلى استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية للمنطقة واستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وكسر الرخام، وتوفير الخدمات التجارية واللوجيستية، واستكمال توصيل شبكات المرافق، علاوة على تقنين أوضاع الورش والمصانع.