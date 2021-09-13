القاهرة: انضمام 29 مصنعًا وورشة بـ«شق الثعبان» لمنظومة الاقتصاد الرسمي

سلم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 29 عقدًا موثقًا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، بعد تقنين أوضاعها قانونيًا، وأكد محافظ القاهرة أنه بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأكد المحافظ، خلال حفل تسليم العقود، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان، جرى وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة، وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية التي تُعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأكد محافظ القاهرة أن الهدف الرئيسي للتطوير بالمنطقة وتوفير الخدمات هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق، مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع في عملية التطوير لتلك المنطقة التي تحتل مكانة عالمية مميزة.

أعمال تطوير منطقة شق الثعبان

وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، وإنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروعًا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقًا لأحدث التقنيات حفاظًا على البيئة.

تسليم 30 عقد تقنين وضع يد

كما قام محافظ القاهرة بتسليم 30 عقد تقنين وضع يد، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، لأصحابها، خلال الحفل.

شهد الحفل السكرتير العام لمحافظة القاهرة والسكرتير العام المساعد والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية.