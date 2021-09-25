بث مباشر.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية مارجرجس بالخطاطبة

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، كاتدرائية «دير مارجرجس» بقرية «الخطاطبة»، بمشاركة عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

دير مارجرجس في الخطاطبة

ودير مارجرجس هو الدير الذي اعترف به أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أثناء اجتماع تقديس الميرون يوم الخميس 13 إبريل 1995، في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، وَوَقَّعوا على وثيقة بذلك، وهو يقع في مركز «السادات» بمحافظة المنوفية.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بمشاركة المتواجدين بعد ذلك، القداس الإلهي، وألقى البابا كلمة بمناسبة التدشين معتبرًا أنَّه «عيد للكاتدرائية».

وكان البابا تواضروس الثاني، افتتح ودشن خلال الأسابيع الماضية عددًا من الكنائس الجديدة آخرها كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع، في مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

البابا يلتقي كهنة كنائس «تورنتو»

من جهة أخرى، كشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنَّ البابا تواضروس الثاني، التقى بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع كهنة الكنائس القبطية في تورنتو بكندا، وذلك من خلال تطبيق «zoom».

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أنَّ البابا تواضروس تحدث مع الكهنة عن موضوع بعنوان «سنة الرب المقبولة» وتناول خلالها قضايا: «حياة التوبة والنقاوة ومسؤولياتنا الشخصية، حياة المحبة والخدمة، حياة الأمانة السلوكية، حياة الفرح بالكهنوت، حياة السعي إلى الملكوت والفرح بالسماء».

وأوضح القمص موسى إبراهيم، أنه دار عقب الكلمة حوار بين البابا والكهنة حول بعض الأمور الرعوية الخاصة بتلك المنطقة، وأجاب البابا تواضروس على أسئلتهم باهتمام وبروح أبوية، وذلك في حضور الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر والمشرف على كنائس بكندا.