فيلم «عروستي» يحصد 608 آلاف جنيه في 22 دار عرض أمس

608 آلاف جنيه هي حصيلة ما حققه فيلم «عروستي» أمس بدور العرض، وهو يعتبر من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم على مدار الأيام الثلاثة الماضية منذ طرحه بالسينمات.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قررت توزيعه على أكثر من 22 دارا للعرض، رغم المنافسة الشديدة التي يشهدها العمل مع 8 أعمال أخرى .

وطُرح فيلم عروستي بدور العرض بعد عدّة تأجيلات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، واستكمال التصوير ودخول الفيلم مرحلتي المونتاج والمكساج.

أحداث فيلم عروستي

تدور أحداث الفيلم حول لعبة يلعبها أبطال العمل أحمد حاتم وجميلة عوض، وظهر ذلك من خلال برومو الفيلم الذي تجاوز 56 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أحمد حاتم يروج للفيلم بـ«جواز الصالونات»

«أخبار جواز الصالونات إيه؟!».. هكذا روّج الفنان أحمد حاتم لفيلمه الجديد «عروستي» من أجل جذب انتباه المشاهدين، حيث نشر «برومو» عبر صفحته الخاصة على «إنستجرام»، وعلق: «أخبار جواز الصالونات إيه؟.. الإعلان التشويقي لفيلم عروستي».

كما شاركت الفنانة جميلة عوض بطلة الفيلم، جمهورها البرومو، عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، معلقة: «إيه اللي يكسب قصة حب ولا جواز صالونات؟.. الإعلان التشويقي لفيلم عروستي».

الأفلام المنافسة بدور العرض

وتصدر فيلم «عروستي» إيرادات أمس بدور العرض، وتفوق على 8 أفلام أخرى؛ منها «ماكو»، و«الإنس والنمس» لمحمد هنيدي، و«موسى» للمخرج بيتر ميمي، و«200 جنيه»، و«العارف» لأحمد عز، و«30 مارس» لدينا الشربيني، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبد العزيز، و«مش أنا» لتامر حسني.