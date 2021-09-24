أماكن عرض فيلم عروستي بالسينمات

تصدر فيلم عروستي قائمة إيرادات الأفلام، في أول أيام عرضه أول أمس الأربعاء، محققًا 297 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، حيث تفوق على إيرادات أفلام «ماكو»، و«الإنس والنمس»، و«موسى» ، و«200 جنيه»، والعارف، و«30 مارس» ، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، و«مش أنا».

قصة فيلم عروستي

وتدور أحداث الفيلم حول مغامرة بين شاب وفتاة، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدي، وتتوالى أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية.

فريق عمل فيلم عروستي

الفيلم بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، صابرين، زينب غريب، مروان يونس، ومخرج الفيلم هو محمد بكير، ومن تأليف مصطفى البربري.

أماكن عرض فيلم عروستي

يعرض فيلم «عروستي» في سينمات بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما صن سيتي VIP، سينما جلاكسى المعادي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما الزمالك، سينما جراند نايل تاور، سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما ديب مول، سينما سي سينما رويال بلازا، سينما كايرو مول، سينما أمير، سينما كوزموس، سينما السراي مول الحدائق، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما سي سينما شبين الكوم، سينما سيتي ستارز، سينما الهرم، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما الحرية، سينما بورتو كايرو، سينما جولدن ستارز VIP، سينما جلاكسى طنطا، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما التحرير، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما فيوتشر مول، سينما أوديون، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما سيني ماكس