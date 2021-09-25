7 معلومات عن حكاية «عقبال عوضك» لمي كساب قبل عرضها اليوم على CBC

روّجت الفنانة مي كساب لحكاية «عقبال عوضك»، والمقرر بدء عرضها اليوم عبر فضائية cbc، في تمام الساعة الـ8 مساءً، وتُعد حدوتة عقبال عوضك ثالت حكايات مسلسل زي القمر، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الحكاية:

- حكاية عقبال عوضك ضمن حكايات مسلسل زي القمر، وهي للمنتجة مها سليم، وسينرجي، ومن إخراج معتز حسام.

- تدور أحداث الحكاية في إطار درامي اجتماعي حول مناقشة فكرة تأخر الزواج عند الفتيات، ونظرة المجتمع لها والضغوط التي تواجهها.

مي كساب تقدم دور مدرسة رياضيات

- تجسد الفنانة مي كساب شخصية، سيدة تُدعى شادية خلال أحداث العمل، وتعمل مدرسة رياضيات، وتعيش مع والدتها ولديها شقيقان وهي فتاة تتأخر في الزواج، وتواجه العديد من الصراعات والضغط النفسي ممن حولها سواء من عائلتها أو خارجها.

هالة فاخر تقدم دور والدة مي كساب

- تجسد هالة فاخر دور والدة مي كساب التي تعاني من مرض الزهايمر.

- تقدم مي كساب خلال الحكاية أغنية «بيفوت العمر»، تتحدث من خلالها عن معاناتها، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع نادر حمدي.

- يشاركها في بطولة العمل كل من، هالة فاخر، محمد جمعة، أحمد جمال سعيد، وعدد من الفنانين الشباب.

- يعتمد مسلسل زي القمر على الحكايات المنفصلة المتصلة، وكانت أولى حكايات المسلسل هي حكاية غالية بطولة الفنانة درة.

حكايات مسلسل زي القمر

وقد عرضت شاشة قناة cbc، يوم السبت الماضي حكاية 1%، بطولة الفنانة صابرين، والتي جسدت خلال أحداث الحكاية شخصية سيدة كفيفة، تتحدى ظروفها وتعمل بالأشغال اليدوية، واستطاعت صابرين أن تحصد نجاحًا كبيرًا، من خلال مشاركتها في الحكاية، ومن قبلها عرض المسلسل حكاية غالية للفنانة درة، وحصلت على إشادات الجمهور والنقاد.