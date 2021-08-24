خالد الصاوي للإعلاميين في عرض «200 جنيه»: «إزاي تسجلوا مع المدام بتاعتي قبلي»

خلق الفنان خالد الصاوي حالة كبيرة من الكوميديا بمجرد وصوله إلى الريد كاربت الخاصة بالعرض الخاص لفيلم 200 جنيه.

خالد الصاوي يظهر في عرض الفيلم مع زوجته

وظل خالد الصاوي يمازح الصحفيين والإعلاميين خلال تواجده على الريد كاربت، وعندما سجل عدد من القنوات مع زوجته مي كريم، قال ساخرا: «انتو ازاي تسجلوا مع المدام بتاعتي قبلي».

يذكر أن العرض الخاص لفيلم 200 جنيه بدأ منذ قليل في إحدى السينمات بمدينة ٦ أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وكان أول الحضور الفنان خالد الصاوي وزوجته مي كريم.

فيلم 200 جنيه بطولة هاني رمزي وليلى علوي

ويشارك في فيلم 200 جنيه نخبة من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم هاني رمزي وأحمد السعدني وليلى علوي وخالد الصاوي وغادة عادل وأحمد السقا ونيللي كريم ومي سليم وإسعاد يونس وصابرين وأحمد رزق وأحمد آدم، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد أمين.

وعن هذه النخبة المشاركة فى العمل أوضح وائل علي المنتج والمشرف على فيلم 200 جنيه، كيفية إشراك كل النجوم في العمل، حيث قال لـ«الوطن»، إن تتر العمل ليس بنجومية الأبطال، إنما كان بترتيب ظهورهم في مشاهد العمل، مشددا على أن الفيلم كل أبطاله نجوم، وليس فيهم نجم أكبر من الآخر.

وأشار المنتج إلى أن العمل رحب به كل العاملين في الفيلم من أول لحظة شاهدوا فيها الورق.

ومن المقرر أن يطرح فيلم 200 جنيه في دور العرض للجمهور، غدا الأربعاء الموافق 25 أغسطس، وهناك توقعات أن يتصدر العمل قائمة الإيرادات فور طرحه.