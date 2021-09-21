ربيع: زيادة 11% في إيرادات قناة السويس من يناير حتى أغسطس 2021

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 إنجاز عظيم، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصر على تدشين 6 أنفاق لكي تكتمل المنظومة وتنساب حركة المرور لتقليل التكدس من الشرق إلى الغرب والعكس وتشجيع المستثمرين على العيش في منطقة القناة وسيناء.

ربيع: النفقان الجديدان من شأنهما تقليل التكدس والحوادث

وأضاف ربيع خلال تصريحات تلفزيونية، على هامش مشاركته في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النفق الجديد سيعمل من الشرق إلى العرب، أما نفق الشهيد أحمد حمدي 1 سيعمل من الغرب إلى الشرق، وهو ما سيؤدي إلى تقليل التكدس والحوادث وسهولة نقل البضائع والركاب.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، بأن المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحفز إدارة القناة على أن يكون عملها على نفس القدر من الكفاءة، موضحًا: «زدنا 7% في عدد السفن المارة بالقناة و11% في إيرادات الفترة من يناير حتى أغسطس هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأكمل: «السفن التي تمر بشرق بورسعيد يجب أن تمر بقناة السويس أولا، لذلك فإن إدارة القناة تنسق معها، وستقدم لهذه السفن تخفيضات».