«ربيع» عن عائدات قناة السويس: «محققين 4 مليارات دولار ولسه السنة مخلصتش»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وجميع الانفاق التي أعدت خلال الفترة الأخيرة، تقوم بربط مدن القناة بالقاهرة بشكل أسهل وأيسر من السابق، لافتَا إلى أن النفق يقع تحت عمق الماء بـ40 مترًا.

قناة السويس من يناير حتى أغسطس حققت أرباحًا قياسية

وتابع «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن قناة السويس من يناير حتى أغسطس الماضي، حققت أرباحًا قياسية، ففي شهر أغسطس الماضي، زاد عدد السفن المارة من القناة بنسبة 24% عن شهر أغسطس العام الماضي، والعائد بالدولار في هذا الشهر 562 مليون دولار، بزيادة 20.3% عن نفس الشهر من العام الماضي.

عائدات قناة السويس من يناير حتى أغسطس زادت بنسبة 11%

ولفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن عائدات القناة من يناير حتى أغسطس 2021، زادت بنسبة11%، معقبا: «عاملين حوالي 4 مليارات دولار، ولسه السنة ما خلصتش».

وأكد رئيس هيئة قناة السويس: «في هذه الفترة لن تعمل الأنفاق لمدة 24 ساعة، فنحن ما زلنا في طور التجارب ونعمل على الاطمئنان على اكتمال المنظومة المرتبطة بها مثل أنظمة التحكم والحماية ضد الحرائق لكي تعمل على مدار اليوم»، مشيرا إلى أنّ منظومة الأنفاق الموجودة بمدن القناة توفر الوقت وتمنع الحوادث وتقلل التكدس، ضمن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعمل بأحدث المعايير والمعدات العالمية.

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: «هذه الأنفاق تعمل لمدة 24 ساعة حتى مع توقف المجرى الملاحي، وبالتالي فهناك استدامة في حركة المرور عليها، وخلال آخر 6 أشهر مرّ 5.4 ملايين سيارة من الأنفاق، مقابل 1.3 سيارة من المعديات والكباري، وبالتالي فللأنفاق أهمية كبيرة في تسريع النقل وجعله أكثر أمانا، حيث إنّه مراقب بالكاميرات ولديه أنظمة ذاتية للحماية من الحرائق».