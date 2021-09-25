بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، عن بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، للحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات ومعاهد الجامعة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، وذلك بمستشفى الطلبة بالجامعة على أن يتم إجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية.

الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ.. تقسيم الطلاب

وقبل بدء بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد، جرى تقسيمهم إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين، حيث استقبل اتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ وأعضاء أسرة «طلاب من أجل مصر»، الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وتوزيع نسخ من مطبوعات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها، وأدلة التوعية التي أعدتها إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

الهدف من الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، في بيان صحفي، اليوم، إن الهدف من توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ، هو الوقوف على حالتهم الطبية لمعرفة الحالات المرضية المختلفة وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لكل طلاب الجامعة بالإضافة إلى إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد طوال سنوات دراستهم في الجامعة.

وأضاف أن جميع الخطوات التي يتبعها الطلاب الجدد والجدول الزمني المحدد لجميع كليات الجامعة جرى نشرها على موقع الجامعة، مؤكدا ضرورة استلام استمارة توقيع الكشف الطبي من مقر الكلية المرشح لها الطالب قبل موعد بدء الكشف الطبي بوقت مناسب، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من كلياتهم إحضار صورة شخصية وأصل بطاقة الترشيح قبل التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

تخصصات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

وأوضح رئيس الجامعة أن الكشف الطبي يشمل تخصصات «العظام و الرمد و الجراحة العامة و الجلدية والباطنية والقلب»، موجها إلى ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

كما شدد «دسوقي»، على ضرورة تسجيل الطلاب الجدد بموقع وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا داخل مراكز التطعيم التي خصصتها الجامعة داخل الحرم الجامعي.

من جهته، تفقد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم عامر مدير مستشفى الطلبة، فعاليات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ، موضحا أن الكشف يجري يوميا بمقر مستشفى الطلبة بالجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجُدد لإجراء الكشف الطبي، وتم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل وخارج المستشفى.