موعد الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا للطلاب الجدد بتمريض المنصورة

أعلنت كلية التمريض بجامعة المنصورة، عن بدء تلقي أوراق تسجيل الطلاب الجدد بالكلية، يوم السبت 25 سبتمبر الجاري، وفقا للجداول التي أعدتها إدارة الكلية أبجديا لتجنب الزحام خلال إجراء الكشف الطبي أو تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم الدراسية للالتحاق بالكلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية التمريض

وأعلن قسم شئون الطلاب بكلية التمريض جامعة المنصورة، عن الأوراق والمبالغ المطلوبة للتقديم وهي:

بطاقة ترشيح + 2 صورة شخصية للطالب

- أصل استمارة الثانوية العامة + 3 صورة منها

- أصل شهادة الميلاد حديثة + 3 صورة

8 صور شخصية خلفية بيضاء

صورة من بطاقة 6 جند للبالغين 19 سنة ذكور

استمارة 2 جند للذكور - صورة البطاقة الشخصية

المبالغ المطلوبة للتقديم لكلية التمريض

طابع كشف طبي 100 جنيه

بطاقة صحية 10 جنيه

5 جنيه مظروف + 25 جنيه نشر وتوزيع الكتاب

مظروف مدون عليه: الاسم - العنوان - مكتب البريد – رقم التليفون - مجموع الثانوية العامة - عمل الوالد

الرسوم الدراسية 850 جنيه

وتصل المبالغ التي يدفعها الطالب لإنهاء إجراءات التقديم مبلغ 970 جنيه.

تلقي لقاح كورونا قبل الكشف الطبي

وفي سياق متصل أكدت جامعة المنصورة علي الطلاب المرشحين لكليات جامعة المنصورة في العام الجامعي 2021 / 2022 الدخول على موقع وزارة الصحة لحجز التطعيم ضد فيروس كورونا قبل الدخول على نظام «ابن سينا»، لحجز الكشف الطبي، على أن يكون بدء الدخول لحجز الكشف الطبي اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 / 9 / 2021 حيث يظهر لكل طالب موعد ومكان الكشف الطبي والتطعيم الذي يبدأ يوم السبت 25 / 9 / 2021، بعد الكشف الطبي يتوجه الطالب للكلية المرشح لها لاستكمال إجراءات القيد .