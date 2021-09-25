مصرع شخصين و إصابة 13 فى حوادث متفرقة بأسوان  

شهدت محافظة أسوان خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الحوادث المرروية، أسفرت عن 13 إصابة ووفاة شخصين في مناطق «أسوان، جرف حسين، أسوان الجديدة، ومركز إدفو»، وجرى نقل المصابين من خلال سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة.

مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص

في المدخل الجنوبي لمدينة أسوان وتحديداً بالقرب من كمين مطار أسوان الدولي، اصطدمت سيارة «ربع نقل» بأخرى ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخص تم نقله لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وإصابة 4 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، نقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إنقلاب «توك توك»

وفي مدينة أسوان، وتحديداً بحي التعاونيات الكائن بمنطقة المحمودية، أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب «توك توك»، وتم استدعاء الإسعاف ونقلهم لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة

وشهدت منطقة «جرف حسين»، جنوب محافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة «ربع نقل»، على الطريق الرئيسي، أسفرعن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم بواسطة 3 سيارات إسعاف.

مصرع شخص فى انقلاب دراجة نارية بإدفو

كما لقي شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «العوينية»، التابع لمركز إدفو شمال محافظة أسوان ، تم نقل المتوفي لمشرحة إدفو العمومية والمصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج ومتابعة حالته الصحية.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك بأسوان الجديدة

وفي مدينة أسوان الجديدة، أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم، في حادث انقلاب «توك توك»، بالطريق الرئيسي وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعلاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.