محافظة أسوان تطلق تدريب الدفعة الرابعة في مجال الألياف الضوئية

أطلقت محافظة أسوان اليوم الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي لإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، واستهدف البرنامج ذوي الهمم من أبناء أسوان بمركز إبداع بالجامعة، تمهيدا لدمجهم بسوق العمل وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) والمعهد القومي للاتصالات (NTI) بالتنسيق مع مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

نائب المحافظ: نعمل على الارتقاء بأبناء أسوان

وقالت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، إن خطة المحافظة تعمل على الإستفادة من كل الفرص التي من شأنها الارتقاء بأبناء أسوان، وتحقيقا لمبدأ العدالة في تقديم الخدمات التدريبية لكافة فئات المجتمع بأسوان، موضحة أن البرنامج شمل التدريب على أساسيات التعامل مع شبكات الألياف الضوئية والتدريب العملى على طرق اللحام والموصلات، بجانب تصميم وتوصيل الشبكات الداخلية ومراكز البيانات Data Centers & LAN.

وكشفت غادة أبوزيد، عن أن التدريب تضمن أيضا تصميم وتوصيل شبكات الفايبر للمنازل، واختبارات الفايبر وإعداد التقارير Fiber Network Testing.

وفى السياق ذاته، أوضحت ولاء نصاري، مدير تنفيذي مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية، أن هذه ليست الدفعة الأخيرة للتدريب في هذا المجال، مشيرة إلى أنه وفقا للبروتوكولات المبرمة بين محافظة أسوان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، فإنه سيعلن بانتظام عن الدفعات الجديدة المستهدفة من البرنامج لتهيئتهم لسوق العمل بأسوان تماشيا مع رؤية مصر 2030.