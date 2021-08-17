اعتماد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن اعتماد مركزا للتدريب والتنمية المهنية المستدامة كأول مركز تدريب معتمد على مستوى إقليم جنوب الصعيد ليكون متخصصا في التدريبات الإدارية واللغات والحاسب الآلي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الإستفادة من الكوادر البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء مواطن صالح قادر على تحمل المسئوليات وإقتحام التحديات.

مركز التدريب يعمل على ترسيخ الوعي التدريبي كثقافة تواكب إحتياجات العمل العام

ولفت المحافظ إلى أن ذلك سيساهم في ترسيخ الوعي التدريبي كثقافة تواكب إحتياجات العمل العام في جميع المجالات ليحقق النهضة المطلوبة والحياة الكريمة.

من جانبها، أشارت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بأن هذا المركز جاء برؤية واضحة يمكن من خلالها إتاحة التدريب لجميع فئات المجتمع الأسواني بجودة عالية، وفي إطار نظام مؤسسي، كفء، ومستدام، ومرن ، ومرتكز على الفرد القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً.

وأوضحت أن ذلك سيساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى ليكون قادراً المنافسة مع الكيانات الإقليمية والعالمية، بجانب تأهيله لخلق وضع إقتصادي مميز، وأداء مؤسسي يحقق أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 .

جولة تفقدية للمحافظ بالمشروعات الجارية على طريق الكورنيش

على جانب آخر، أجرى المحافظ جولة تفقديه للمشروعات الجارية ومن بينها إحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريقى السادات وكورنيش النيل القديم، وعقد محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً مع مسئولي الجهات التنفيذية والمختصة بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، من أجل متابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات وضغط التوقيتات الزمنية المحددة لها من خلال العمل على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، بالإضافة إلى تذليل كافة المعوقات والتحديات للإسراع بإنجازها وخاصة لتسهيل الحركة المرورية مع قدوم العام الدراسى الجديد وأيضاً قبل بداية الموسم السياحى.