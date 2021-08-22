أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 في محافظة أسوان.. علمي وأدبي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان، اليوم الأحد، أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، في الشعبتين العلمية «رياضيات وعلوم»، والأدبية، على مستوى محافظة أسوان في إداراتها التعليمية الـ5 «أسوان، دراو، كوكم أمبو، نصر النوبة، إدفو».

وهنأ الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطلاب الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة 2021 في المحافظة، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة بالالتحاق بالكليات التي يحلمون بها، مشيرًا إلى أن هناك طالبين بشعبة الرياضيات كانا ضمن الـ10 أوائل على مستوى الجمهورية.

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة2021 في أسوان، بحسب الترتيب على النحو التالي:

أوائل الثانوية العامة 2021 بأسوان.. أدبي

ـ فاطمة يحيى محمد علي عبد الباسط، مدرسة إبراهيم بشير مصطفى الثانوية بنات الجديدة إدارة كوم أمبو المجموع 366.

ـ زينب مصطفى محمد مدني، مدرسة أسوان الثانوية للبنات إدارة أسوان، المجموع 359.

ـ محمد سيد عبد العزيز، مدرسة كيما الثانوية إدارة أسوانـ المجموع 358.

ـ فاطمة سليمان أحمد فراج، مدرسة إبراهيم بشير مصطفى الثانوية بنات الجديدة إدارة كوم أمبو، المجموع 355.

ـ سارة علي سيف الدين عبد المجيد، مدرسة كلابشة الثانوية المشتركة إدارة نصر النوبة، المجموع 351.

ـ نادين خالد إبراهيم الدسوقي أحمد حماد، إدارة أسوان مدرسة السلام أكاديمي ثانوية خاص لغات، المجموع 350.

ـ إسراء حسن مصطفى أحمد، مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات بإدارة كوم أمبو، المجموع 350.

ـ كيرمينا عماد امين زكي، مدرسة أسوان الثانوية بنات إدارة أسوان، المجموع 349.

ـ سماح فؤاد محمد أحمد، مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات إدارة كوم أمبو، المجموع 348.

ـ رحمة محمد عبد الجليل صابر، مدرسة السلام أكاديمي الثانوية خاص عربي إدارة أسوان، المجموع 346.

ـ نهى علي حسن عبده، مدرسة الرديسية الثانوية المشتركة إدارة إدفو، المجموع 346.

ـ رنا جمال محمود عبد الفضيل مدرسة محمد مكاوي يعقوب إدارة أسوان المجموع 346.

ـ شيماء سعيد عثمان يونس، مدرسة دراو الثانوية بنات إدارة دراو، المجموع 346.

أوائل الثانوية العامة 2021 بأسوان.. علمي رياضة

ـ محمد هاني أحمد محمد، مدرسة السلام أكاديمي الثانوية خاص لغات إدارة أسوان، مجموع 401.

ـ عبد الله أيمن محمد سمير رضوان، مدرسة أحمد طه حسين الثانوية إدارة أسوان المجموع 400.

ـ مصطفى رمضان أحمد علي، مدرسة مصنع السكر الثانوية إدارة إدفو، المجموع 385.

ـ مروان محمد عاشور حسنين، مدرسة أحمد طه حسين الثانوية إدارة أسوان، المجموع 380.

ـ محمود عبد العزيز الراوي محمد، مدرسة كيما الثانوية إدارة أسوان المجموع 382.

ـ يوسف خالد عبده حسين مدرسة إدفو الثانوية بنين إدارة إدفو، المجموع 379.

ـ حسين محمد سيد عبد المولى، مدرسة مصنع السكر الثانوية إدارة إدفو، المجموع 371.

ـ مريم حسين محمد الصغير، مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات إدارة كوم أمبو المجموع 370.

ـ آية عبد الوهاب عبد الحفيظ ياسين، مدرسة دراو الثانوية بنات إدارة دراو المجموع 360.

ـ فرح أحمد محمد المكاوي، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية إدارة أسوان المجموع 359.

أوائل الثانوية العامة 2021 بأسوان.. علمي علوم

ـ ستيفان بطرس وهيب لوقا، مدرسة محمد مكاوي يعقوب إدارة أسوان، المجموع 400.

ـ فاطمة الزهراء اشرف عبد المنعم، مدرسة الرمادي قبلي الثانوية المشتركة إدارة إدفو، المجموع 397.

ـ محمد هاني منصور محمود، مدرسة إدفو الثانوية بنين إدارة إدفو المجموع، 394.

ـ هبة موسى بدري إبراهيم، مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة إدارة إدفو المجموع، 393.

ـ إسراء عبد اللطيف حسن محمد، مدرسة ابو الريش الثانوية المشتركة إدارة أسوان، المجموع 393.

ـ ناريمان محمد أحمد محمود، مدرسة أسوان الثانوية للبنات إدارة أسوان، المجموع 393.

ـ إسلام إبراهيم حسين أحمد، مدرسة العروبة إدارة أسوان المجموع 391.

ـ أحمد عرفه عبدالله محمد، مدرسة كيما الثانوية إدارة أسوان، المجموع 391.

ـ كارمينا هاني فايز الياس، مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات إدارة كوم أمبو، المجموع 389.

ـ جومانا ياسر منير عبد الغني، مدرسة السلام أكاديمي الثانوية خاص عربي إدارة أسوان، المجموع 389.

ـ مينا نعيم مراد ثابت، مدرسة محمد مكاوي يعقوب إدارة أسوان، المجموع 389.