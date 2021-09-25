سعر مسحة كورونا في مصر 2021 والخطوات والبيانات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان سعر مسحة كورونا في مصر 2021، للمواطنين الراغبين في إجراء مسحة كورونا للكشف عن إصابتهم من عدمه، مشيرة إلى أنَّ الإدارة المركزية للمعامل وفروعها خصصت هذه الخدمة بناء على طلب السلطات الصحية لبعض الدول التي يرغب المواطنون في السفر إليها إجراء عمل مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا كشرط أساسي للدخول إلى أراضيها.

سعر مسحة كورونا في مصر2021

وحددت وزارة الصحة والسكان سعر مسحة كورونا في مصر2021، والتي تُجرى داخل المعامل المركزية التابعة للوزارة، بـ1200 جنيه للمسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ومسحة كورونا عبارة عن مسحة من الأنف يتمّ إجراؤها لمعرفة حقيقة الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات إجراء مسحة كورونا في المعامل المركزية

- الدخول على موقع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط.

- التسجيل على رابط موقع المعامل المركزية وتحديد موعد لإجراء المسحة.

- كتابة البيانات المطلوبة لعمل مسحة كورونا.

- تشمل الاستمارة التاريخ المحدد لإجراء الاختبار.

البيانات المطلوبة لإجراء مسحة كورونا

- إذا كان الشخص المراد يريد إجراء مسحة كورونا للسفر للخارج، يمكنه كتابة البيانات بالصورة التالية: «الاسم باللغة الإنجليزية، والرقم القومي، ورقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والنوع، والوظيفة، ورقم الهاتف».

- يتمّ تحديد الميعاد والمكان الذي يتم اختياره من بين فروع المعامل الموجودة في كل المحافظات.

- كشفت وزارة الصحة مواعيد العمل في المعامل المركزية من السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً وأيام الجمعة والعطلات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

- تظهر نتيجة مسحة كورونا عقب إجراء تحليل فيروس كورونا خلال من 24 إلى 48 ساعة.

- سعر مسحة كورونا في المعامل المركزية موحد بقيمة بـ1200 جنيه للمسحة لكل الفئات العمرية.

- وتوفر المعامل المركزية تحليل مسحة كورونا لبعض الحالات التي تقرر للذهاب إلى المعمل لإجراء المسحة في المنزل، ويكون سعر التحليل 2000 جنيه، إضافة إلى 100 جنيه سعر الزيارة المنزلية.

- توفر المعامل نتيجة التحليل بـ«الباركود» من خلال الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية المختلفة.