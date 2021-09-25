8 خطوات لإعادة تفعيل تسجيل طلب تلقي لقاح كورونا 

كشفت وزارة الصحة والسكان، خطوات إعادة تفعيل تسجيل طلب تلقي لقاح كورونا، وذلك عقب التساؤلات المتزايدة من قبل المواطنين من أجل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح؛ تجنبا للإصابة بالفيروس أو الأعراض المصاحبة له.

وترصد «الوطن» خطوات إعادة تفعيل طلب لقاح كورونا، وفقًا لوزارة الصحة، على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

- كتابة رقم الطلب وآخر أربعة أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.

- قم بالضغط على اختيار استفسار.

- في حالة لم يحن موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب.

- بعد ذلك في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد، لتلقي اللقاح، ستظهر رسالة مكتوب بها يجب التفعيل.

- يتم تعديل البيانات مرة أخرى.

- في حالة رغبة المواطن في تحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، يتم اختيار إعادة التفعيل.

- ثم ستظهر رسالة تم إعادة تفعيل طلبك بنجاح، وسيجري تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأسبوع الماضي، استقبال مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، مقدمة من الحكومة الألمانية هدية للشعب المصري.

وأشارت الوزارة إلى ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الوزارة كافة المواطنين بأن الطريقة الوحيدة للحصول على طلب لقاح كورونا من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، وهي الجهة المنوطة بتوفير اللقاحات لكافة المحددة التي يحق لها الحصول على اللقاح، مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق أو الخوف.