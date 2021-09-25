خطوات تنشيط تسجيل لقاح كورونا في دقيقتين: «لو عاوز طلبك يعاد تفعيله»

تعد خطوات تنشيط لقاح كورونا، من أكثر الجمل التي تزايد البحث عنها عبر محرك البحث العالمي «جوجل» وذلك عقب ارتفاع الإصابات تزامنًا مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وتزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمدارس، إضافة إلى عودة رحلات الطيران لمختلف البلدان في العالم، ورفع مصر من قائمة الحمراء للسفر للدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي شجع الكثير في الحصول على لقاح كورونا في مراكز التطعيم المختلفة بالمحافظات.

خطوات تنشيط تسجيل لقاح كورونا

وترصد «الوطن» خطوات تنشيط تسجيل لقاح كورونا كالتالي:

- الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال هذا الرابط.

- إدخال رقم الطلب وآخر 4 أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.

- الضغط على اختيار استفسار.

- في حالة لم يتمّ إظهار موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب.

- ثم بعد ذلك في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد، لتلقي اللقاح ستظهر رسالة مكتوب بها يجب التفعيل.

- يتمّ تعديل البيانات مرة أخرى.

- في حالة رغبة المواطن في تحديد موعد جديد لتلقي اللقاح، يتمّ اختيار إعادة التفعيل.

- ستظهر رسالة تمت إعادة تفعيل طلبك بنجاح، وسيجرى تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.

الفئات التي يحق لها الحصول على القاح في المنزل

كانت وزارة الصحة، أعنلت عبر موقعها الرسمي عن المواطنين المرضى، الراغبين في الحصول على لقاح كورونا المستحقة للتطعيم في المنازل، وهم: «المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي».