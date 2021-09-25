إصابة 15شخصا في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي، اتجاه جمصه، أمام قرية «العاقولة»، التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، 2 كابينة، محملة بالعمال، وجرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم يفيد بإنقلاب سيارة نصف نقل «2 كابينة»، محملة بالعمال، بالقرب من قرية العاقولة، التابعة لدائرة المركز.

كما تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من العاقولة، وجرى الدفع بـ 15 سيارة إسعاف من مختلف التمركزات، لموقع الحادث.

نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي

وأعلن مستشفى برج البرلس المركزي، حالة الطوارئ، حيث استقبل المستشفى 15 مصابا في الحادث من مختلف الفئات العمرية، ويخضع المصابون للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة داخل استقبال المستشفى، ومن المقرر تحويل الحالات الخطرة إلى المستشفيات القريبة.

كان 8 أشخاص من أسرة واحدة، أُصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «سيدي سالم فدان الفقي»، بنطاق مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتلقت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ليجري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.