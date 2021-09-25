أرخص جامعة خاصة في مصر.. اعرف قيمة الرسوم

يبحث الآلاف من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2021-2022 عن أرخص جامعة خاصة في مصر من حيث مصاريف الالتحاق بها وكذلك رسوم التقديم والخدمات التعليمية التي تتيحها للطلاب، ومن خلال الإطلاع على مصاريف الجامعات الخاصة 2021 بمختلف المحافظات ووفقاً للأسعار المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للقبول بالجامعات الخاصة، تبين أنَّ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر تعتبر أرخص الجامعات الخاصة في مصر من حيث المصاريف، يليها الجامعاة الحديثة «MTI» بالقطامية، وجامعة 6 أكتوبر بميدان الحصري، وتحديد المصروفات الدراسية يتمّ من قبل مجلس أمناء الجامعات.

مصروفات جامعتين في مدينة 6 أكتوبر

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الدقائق المقبلة، تنسيق القبول الموحد بالجامعات الخاصة للطلاب الناجحين من الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة 2021، مع إتاحة إمكانية إطلاع الطلاب على قيمة المصروفات الخاصة بالجامعات ومعرفة أرخص جامعة خاصة في مصر، وكذلك أغلى جامعة في مصر من حيث المصاريف والبرامج الدراسية والكليات والأعداد المقررة للقبول بمختلف الكليات والبرامج.

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف أرخص جامعة خاصة في مصر:

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

الطب البشري: 120 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

طب وجراحة الفم والأسنان: 94 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 36 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

كلية التمريض: 22 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 30 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 32 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 22 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 30 ألف جنيهز

كلية الآثار: 18 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 16 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة 2021 «MTI»

الطب البشري: 120 ألف جنيه.

الإدارة: 42 ألف جنيه.

الحاسبات والمعلومات: 36 ألف جنيه.

الهندسة: 46 ألف جنيه.

الصيدلة: 80 ألف جنيه

الإعلام: 42 ألف جنيه.

التمريض: 30 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 60 ألف جنيه.

طب الأسنان: 90 ألف جنيه.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021:

طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

الطب: 125 ألف جنيه.

الصيدلة «فارما»: 85 ألف جنيه.

الصيدلة الإكلينيكية: 95 ألف جنيه.

العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

التمريض: 25 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 35 ألف جنيه.

الهندسة: 60 ألف جنيه.

اللغات: 30 ألف جنيه.

الإعلام: 35 ألف جنيه.

السياحة: 20 ألف جنيه.

الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

الاقتصاد «عربي»: 30 ألف جنيه.

الاقتصاد «إنجليزي»: 40 ألف جنيه