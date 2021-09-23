«الجامعات الخاصة»: 25 ألف مكان شاغر بالكليات لطلاب المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن فتح باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة 2021، بدءا من السبت المقبل، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد، من خلال مكتب القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، على أن يبدأ التسجيل من الساعة الـ10 صباح السبت، ولمدة 3 أيام، على أن ينتهي التسجيل في الساعة الـ8 من مساء الاثنين المقبل، 27 سبتمبر، منوهة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، 28 سبتمبر الجاري.

الجامعات الخاصة: فتح التقديم المباشر عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك ما يقرب من 25 ألف مكان شاغر بمختلف الكليات، متاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، متبقية من المرحلة الأولى، موضحة أن هناك عددا من الطلاب الذين تم قبولهم بالمرحلة الأولى، تخلفوا عن سداد المصروفات الدراسية، مما أعطى الحق للجامعات إلى إلغاء قبولهم، وترك أماكنهم شاغرة وإتاحة الفرصة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الأماكن متاحة بمختلف الكليات، وأبرزها كليات الصيدلة والهندسة والتمريض واللغات والترجمة والإعلام والآثار والعلاج الطبيعي، وبعض الأماكن بكليات الطب البشري بجانب مختلف الكليات الأدبية، مؤكدة أنه بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية ستتم إتاحة مدة 5 أيام عمل أمام الطلاب المقبولين لسداد المصروفات الدراسية للكليات.

الجامعات الخاصة: تنسيق المرحلة الثانية لمدة 3 أيام وإعلان النتيجة الثلاثاء

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك عددا من الجامعات الخاصة، أتاحت التقديم المباشر لعدد من قطاعات الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة كثيرة ولم تحقق النسب والأعداد التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة لها، موضحة اشتراطات القبول بمختلف الكليات، موضحة أن الجامعات الخاصة تنتظر انفراجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة لشغر جميع الأماكن المتبقية من كليات المرحلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة المصرية الروسية ومقرها مدينة بدر شرقي محافظة القاهرة، استعدادها لقبول الطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الخاصة في المرحلة الأولى للتنسيق لجامعات أخرى، ولكنهم تخلفوا عن سداد المصروفات الدراسية للالتحاق بالأماكن المرشحين لها، موضحة أن من يرغب في التقدم لكلية الصيدلة أو الهندسة أن يتقدم مباشرة إلى الجامعة لتقديم طلب الالتحاق بالكلية.