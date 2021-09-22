الجامعات الخاصة: نصف مقاعد الكليات شاغرة وتنتظر طلاب المرحلة الثانية

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أنه من المتوقع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الخاصة 2021، يوم السبت المقبل، وفقا للحدود المعلنة من قبل المجلس، لافتا إلى أنه ستجري إتاحة التسجيل للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، ولمدة 5 أيام، وستكون للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، مؤكدا أن المرحلة تستهدف قبول نحو 25 ألف طالب وطالبة لمختلف الكليات العلمية والأدبية على مستوى الجامعات الخاصة في مصر.

مصادر: الجامعات الخاصة تنتظر تنسيق المرحلة الثانية لحجز الأماكن الشاغرة

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسب إشغال الأماكن المتاحة في الكليات بمختلف الجامعات الخاصة من المرحلة الأولى تتراوح ما بين 40 إلى 50% من إجمالي الأعداد المقررة للكليات، منوهة إلى أنه بعد انتهاء المرحلة سيجري حصر باقي الأماكن الشاغرة لإتاحة فرصة التقديم المباشر للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي، وما يعادلها من شهادات وفقا للحدود المعلنة العام الماضي للتقدم للكليات وليس الحدود الدنيا المعلنة العام الجاري، مضيفا أن الجامعات الخاصة تنتظر حاليا فتح التسجيل بالمرحلة الثانية لحجز وتسكين الأماكن المتبقية من المرحلة الأولى خاصة في كليات الصيدلة والتمريض والهندسة وباقي الكليات النظرية.

الجامعات الخاصة: أماكن شاغرة بمختلف الكليات لطلاب المرحلة الثانية

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة انخفاض أعداد المسجلين والمقبولين بتنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة ستجري مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديد موعد لاجتماع مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة لمناقشة الوضع المتعلق بأعداد القبول وكذلك نسب الإشغال بالكليات المختلفة، بجانب التقدم بمقترحات تحقق تكافؤ الفرص وإتاحة التقدم للالتحاق، لافتا إلى أن نسب الإشغال بالجامعات الخاصة تتحدد بأعداد المنفذين لرغباتهم وفقا لترشيحات الموقع الإلكتروني: «أي تتحدد من خلال أعداد الطلاب المنفذين المسددين للمصروفات واستكملوا أوراق الالتحاق».