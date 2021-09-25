10 معلومات عن شهادة الاستثمار «أ» في البنك الأهلي.. فائدة 9.5%

«ادخر لطفلك أو لنفسك».. هذه هي القاعدة التي ترتكز عليها البنوك العاملة بالقطاع المصرفي لتقديم خدماتها المتنوعة، وذلك من خلال عدد من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم.

وفي إطار حرص البنك الأهلي المصري على جذب العديد من العملاء الجدد، والحفاظ على العملاء الحاليين، يُقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، وعلى رأسها شهادات الادخار التراكمية، بعوائد تنافسية تصرف في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق.

شهادة استثمار فئة «أ»

وتستعرض «الوطن» معلومات عن شهادة الاستثمار فئة «أ» بعد قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بتثبيت الفائدة، كالتالي:

1- يتم فتح شهادة الاستثمار فئات الشهادة بمبلغ 500 جنيه، ويمكن مضاعفاتها.

2- المدة: 10 سنوات.

3- دورية صرف العائد.

4- الفوائد تراكمية.

5- الفائدة: 9.50 %.

6- من يحق لهم الشراء: تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر.

ضوابط استرداد شهادة الاستثمار فئة «أ»

7- الاقتراض: يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي، وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

8- الاسترداد: تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

مميزات أخرى لشهادة استثمار فئة «أ»

9- العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

10- تدر الشهادات عائدا تراكميا بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.