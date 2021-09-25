إزالة 110 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن الأجهزة التنفيذية أزالت 110 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال 9 أيام، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الاثنين 13 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة سوهاج، اليوم السبت، وكشف محافظ سوهاج، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات أسفرت عن إزالة 74 تعديا بمساحة 7 آلاف و 565 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 35 فدانا و7 قراريط .

المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة

وشدد محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

جدير بالذكر أن محافظ سوهاج، أصدر تكليفات مشددة لرؤساء المدن والقرى، بضرورة المتابعة المستمرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وخاصة أيام الإجازات، وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإحالتهم إلى النيابات المختصة.