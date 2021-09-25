كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروط القبول في معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي 2021، موضحة أنه جرى الإعلان عن كافة المعاهد المتاحة أمام الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية، لافتة إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بدأ اليوم السبت، ويستمر لمدة 3 أيام، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويضم المعهد شعبة نظم المعلومات الإدارية، وشعبة الإدارة والسكرتارية.

شروط شعبة نظم المعلومات الإدارية

- الحصول على شهادة الثانوية العامة علمي أو أدبي.

- شهادة ثانوى تجاري نظام 3 سنوات.

- شهادة ثانوي صناعي نظام 3 سنوات.

شروط شعبة الإدارة والسكرتارية

- الحصول على شهادة الثانوية العامة علمي أو أدبي.

- شهادة ثانوي تجاري نظام 3 سنوات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مجموعة من التعليمات المهمة بشأن تنسيق طلاب الدبلومات الفنية:

- المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3- 5 سنوات، هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

- سيكون متاحا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- يجري ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات (التجارة - الحقوق - الخدمة الاجتماعية) بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

- يراعى عند تسجيل الرغبات أن الدراسة بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي، وهي المعاهد الفنية «التجارية والصناعية والسياحة والفنادق».

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، ولن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات «75 رغبة»، وبدون وجود أي أخطاء.