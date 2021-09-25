الأعلى للجامعات يناقش نظام الساعات المعتمدة واستعدادات الموجة الرابعة لكورونا

تأثرت الجامعات والمعاهد والمدراس منذ أن حلت علينا جائحة كورونا، خاصة أننا اعتدنا الحضور الإلزامي في قاعات المحاضرات وسط أعداد كبيرة، لنفاجأ بقواعد وإجراءات جديدة لم نكن نعرفها من قبل، بلا سلام ولا تقارب ووسط رائحة المطهرات وأدوات التعقيم، عادت الدراسة بعد فترة من الانقطاع والتعلم من خلال الشاشات.

وأصبح القطاع الأكبر من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يهتمون بأخبار انعقاد المجلس الأعلى للجامعات، نظرا لأنه يصدر قرارات مؤثرة في حياتهم الجامعية اليومية، كان أبرزها إلغاء الحضور في الجامعات وتحويل الامتحانات إلى أبحاث وغير ذلك.

اجتماع الأعلى للجامعات لمناقشة قضايا ساخنة

ومن المقرر أن تستضيف جامعة حلوان، بعد قليل، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بحضوررؤساء الجامعات المختلفة وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة المتعلقة بنظام التعليم الجامعي خلال العام الدراسي الجديد.

تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالكليات

وتتصدر أهم الملفات التي يناقشها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اليوم، الاستعدادت للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، وجاهزية الجامعات لتطبيق نظام الساعات المعتمدة الجديد، وتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، بالإضافة لمناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية لأي سيناريوهات متعلقة بالموجة الرابعة من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك متابعة المستجد في ملف تنسيق الجامعات 2020 و توزيع الطلاب على الكليات، وفقا لما صرحت به مصادر وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للدور الثاني

وفي السياق ذاته، تستقبل اليوم معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، الطلاب الناجحين من الدور الثاني لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021، بالإضافة لإتاحة التسجيل من الساعة العاشرة والنصف صباحا على موقع تنسيق الجامعات الخاصة لاستقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية من الناجحين في الدور الثاني الراغبين في دخول كليات الجامعات الخاصة.

إجراءات حاسمة بالجامعات لمواجهة كورونا

واتخذت الجامعات العديد نم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي وضرورة إلزام الجميع بإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة لإجراء عملية التنسيق، بجانب توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلى لتخفيف الزحام على معامل الكليات.