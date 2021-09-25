تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للجامعات 2021: 205 درجات حد أدنى

كشفت وزارة التعيم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للجامعات 2021، الذي يصل إلى 50% للشعبة العلمية والأدبية أي 205 درجة، مشددة على الطلاب بضرورة سرعة تسجيل رغباتهم قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني، واتباع كل التعليمات الخاصة بترتيب الرغبات وفق التوزيع الجغرافي.

وأضافت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أنَّ تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة للجامعات 2021 بدأ اليوم في المعامل وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع المعامل وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، لافتة إلى أنَّه تمّ تخصيص فرق تطوير تكنولوجي في المعامل لمساعدة الطلاب على كتابة الرغبات.

الكليات المتاحة بتنسيق الدور الثاني

- تربية رياضية بنات السويس.

- تربية رياضية بنات العريش.

- تربية رياضية بنات الزقازيق.

- تربية رياضية بنات الفيوم.

- تربية رياضية بنات أسوان.

- تربية رياضية بنات أسيوط.

- تربية رياضية بنات بني سويف.

- تربية رياضية بنات بورسعيد.

- تربية رياضية بنات المنصورة.

- تربية رياضية بنات المنيا.

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

-تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

-تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

-تربية رياضية بنات سوهاج.

-تربية رياضية بنات طنطا.

-تربية رياضية بنات مدينة السادات.

-تربية رياضية بنين الزقازيق.

-تربية رياضية بنين بني سويف.

-تربية رياضية بنين بور سعيد.

-تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

-تربية رياضية بنين السويس.

- تربية رياضية بنين العريش.

- تربية رياضية بنين الفيوم.

- تربية رياضية بنين المنيا.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين أسوان.

- تربية رياضية بنين أسيوط

- تربية رياضية بنين حلوان

- تربية رياضية بنين دمياط

- تربية رياضية بنين مدينة السادات.

-تربية رياضية بنين مطروح.

- تربية رياضية بنين سوهاج.

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

-تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية فنية حلوان بالزمالك.

- تربية نوعية أسوان.

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

- تربية موسيقية حلوان.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية نوعية فنية الزقازيق.

- تربية نوعية فنية المنصورة.

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية فنية الفيوم.

- تربية نوعية فنية القاهرة.

- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

- تربية نوعية فنية أسيوط.

- تربية نوعية فنية بنها.

- تربية نوعية فنية أسوان.

- تربية نوعية فنية بورسعيد.

- تربية نوعية فنية سوهاج.

- تربية نوعية فنية طنطا.

- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

- تربية نوعية فنية دمياط.

- تربية نوعية فنية عين شمس.

- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

- تربية نوعية موسيقية المنيا.

-تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

-تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

-تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

-تربية نوعية موسيقية دمياط.

-تربية نوعية موسيقية أسوان.

- تربية نوعية موسيقية أسيوط.

- تربية نوعية موسيقية بنها.

- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.