ضبط تاجر قتل شقيقه بطلقات نارية داخل قطار المنوفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، تاجر قتل شقيقه بطلقات نارية في الرأس داخل قطار المناشي، بمحطة «الخطاطبة» التابعة لمركز السادات، لخلافات بينهما.

وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الأمن تحت إشراف اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، نجحت في فك لغز القضية بعد ساعات قليلة من حدوثها، عقب تكثيف التحريات، حيث تم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه شقيق المجني عليه، أقدم على جريمته لوجود خلافات بينهما.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام شخص مجهول بقتل آخر داخل قطار المناشي بمحطة الخطاطبة بدائرة مركز شرطة السادات، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث لمكان الواقعة، وتم تحرير محضرا، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

شهود عيان قتله بثلاث طلقات

وقال شهود عيان، إنه فور انتهاء المتهم من إطلاق النار تجاه المجني عليه فر هاربا، وقام الركاب بالتواصل مع قسم الشرطة، وانتقل فريق من المباحث وبسؤال الركاب الذين تواجدو أثناء الواقعة، أكدوا أن المجني عليه تلقى 3 طلقات نارية بالرأس، بعدها فر المتهم هاربا .