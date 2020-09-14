قطار المنوفية يمزق شاباً ألقى بنفسه أمامه بمحطة الشهداء

أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار "الشهداء - منوف"، بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط دهشة الركاب على المتواجدين على رصيف محطة الشهداء.

ولقي الشاب "هـ. م."، يبلغ من العمر 33 سنة، مقيم بمركز أشمون، مصرعه على الفور، وتم نقل جثته عبارة عن أشلاء، إلى المستشفى بحضور قوة من مباحث مركز الشهداء.

وأكد شهود عيان أن الشاب قام بإلقاء نفسه أمام القطار، أثناء تحركة من المحطة، في مشهد صعب، مؤكدين أنه تم الاتصال بمباحث المركز، التي انتقلت إلى موقع الحادث لاتخاذ ما يلزم من الناحية القانونية.

وتم إخطار مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، بالحادث، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.