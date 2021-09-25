ما الأدوية الممنوع تناولها مع لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية على رأس الأدوية الممنوعة تناولها مع لقاح كورونا، مشددا على ضوروة التوقف عن أخذ مضادات حيوية قبل أخذ لقاح كورونا، وطمأن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» المواطنين بشأن لقاحات كورونا، بأن جميع اللقاحات فعالة، «جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر أو الخوف، واللقاح لا يقي من الفيروس بل إنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة».

ما هي الأدوية الممنوعة مع لقاح كورونا؟

وتابع المصدر: «حال إصابة الشخص بالبرد أو الإنفلونزا يجب تأجيل أخذ لقاح كورونا حتى يتماثل للشفاء ثم بعد ذلك يمكن أخذ اللقاح، وفي حال أخذ أدوية مناعية يجب استشارة الطبيب أولا قبل أخذ لقاح كورونا»، مشيرا إلى التوقف عن التوقف عن استخدام بعض المضادات الأسترودية عن طريق الحقن «حقن الكورتيزون» قبل اللقاح، وتكملتها بعد التطعيم بعد استشارة الطبيب.

وأضاف المصدر، أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بسيطة ولا تستدعي الخوف والذهاب إلى الطبيب. واستعرض الأعراض الجانبية والتي تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وتكسير في العضلات والإحساس بالتعب والإرهاق.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، طالب المصدر من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، وطالبت وزارة الصحة من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وفي حال أخذ اللقاح، شددت على أهمية الالتزام باتباع التدابير الصحية المختلفة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، حيث إن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة داخل مستشفيات العزل الصحي، وفقا لتقارير رسمية لوزارة الصحة والسكان.