خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر من وزارة الصحة 2021

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في تسجيل لقاح كورونا مصر من وزارة الصحة المصرية2021، عن خطوات الدخول علي موقع وزارة الصحة ومعرفة البيانات المطلوبة وطرق التسجيل الصحيحة، بالإضافة إلي خطوات الاستعلام عن موعد التسجيل اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة التطعيم المختلفة في كافة المحافظات.

خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر من وزارة الصحة2021

كشفت وزارة الصحة عن خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر المقدم من الوزارة للمواطنين للحصول علي لقاح كورونا لتجب الإصابة بعدوي فيروس كورونا أو تقليل الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على زر «تسجيل لطلب اللقاح».

- اختيار الفئة المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا.

البيانات الأساسية المطلوبة عند تسجيل لقاح كورونا

- كتابة البيانات الأساسية وفقا للأماكن المحددة (الاسم رباعيا، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والمحافظة).

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة اسم المكان الذي ترغب في الحصول على اللقاح به.

- إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة اضغط على أيقونة «نعم».

- يجب تجهيز صورة من الأوراق والشهادات المطلوبة إذا كنت تعاني من مرض مزمن.

- تصلك رسالة نصية عبر الهاتف الخاص، اكتبه مرة أخرى في خانة تأكيد الطلب.

- الحصول على رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقما، ويجب الاحتفاظ به للدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان للاستعلام عن موعد اللقاح.

تعرف على مواعيد المراكز الطبيبة لتطعيم المواطنين

وتعمل المراكز الطبية المخصصة للقاح فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة المواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء بجميع محافظات الجمهورية، حيث تعمل الحكومة على توفير جرعتي اللقاح لجميع المواطنين الراغبين فيه الحصول عليه للحد من انتشار فيروس كورونا، نظرا لأن الفيروس القاتل يعمل على القضاء على الخلايا المناعية في الجسم وتعطيل كافة الأجهزة الحيوية على أداء وظائفها بشكل صحيح مما يتسبب في خلال في الجسم ومن ثم الوفاة.