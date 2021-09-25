الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا

يبحث الكثيرون عن الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية للحصول علي لقاح كورونا، بهدف التوصل لإجابة لكل التساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا، وطرق الوقاية من العدوى، وكذلك الاستفسار عن الطرق التي يجب اتباعها وقت العزل، إضافة إلى الرد عن كل الأمور المتعلقة بلقاحات كورونا التي توفرها الدولة للمواطنين في مختلف مراكز التطعيم بمحافظات الجمهورية.

طرق الاتصال بالخط الساخن لـ«الصحة»

وتستعرض «الوطن» عن طرق الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة المصرية

ويعد الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان للحصول علي لقاح كورونا، أحد الطرق التي يستخدمها المواطنين للمعرفة طرق الحصول طلب لقاح جديد في حالة فقدان أو ضياع رقم تسجيل للقاح كورونا السابق الذي تم تسجيل به أول مرة.

وخصصت وزارة الصحة رقم (105)، وهو الخط الساخن لوزارة الصحة للحصول على اللقاح، لتلقي الشكاوى من المواطنين، موضحة أن الخط الساخن يعمل طوال اليوم بصورة مباشرة ويجيب عن كل التساؤلات بشأن فيروس كورونا، بالإضافة عن الأعراض المصاحبة عقب تطعيم بلقاح كورونا.

وصول 2% من لقاحات كورونا لأفريقيا

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنَّ قارة أفريقيا تشهد بداية الدخول في الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومن ضمنها مصر، ومعظم دول العالم تشهد انحصار الموجة الرابعة، مشيرة إلى أنَّ القارة وصل إليها 2% فقط من لقاحات العالم.

وأكّدت وزيرة الصحة، أنَّ التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي يعد انعكاسًا للعلاقة الطيبة بين الحكومتين في البلدين، والتي كان لها أثرًا كبيرًا في دعم ألمانيا للقطاع الصحي في مصر، سواء في مجال توفير اللقاحات أو التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية من خلال الشركات الألمانية المتخصصة، فضلا عن تبادل الخبرات مع الجانب الألماني في القطاع الصحي والتي توصلت إلى الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية.