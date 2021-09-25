ما هي حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟ 

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا، موضحا أن الدراسة فعلية في المدارس ولا توجد أي نية للتأجيل، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 يبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير جميع المدارس وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن تأجيل الدراسة بسبب كورونا أمر غير وارد في الوقت الحالي، والدراسة ستكون منتظمة في المدارس وسيفعيل الحضور والغياب، موضحا أنه جرى تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا وسيجرى تطعيم طلاب المرحلة الثانوية لمواجهة كورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه أكد على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم السماح للمعلم بالتوقيع في كشوف الحضور والإنصراف إلا في حالة حصوله على لقاح كورونا.

اللجنة العليا صاحبة القرار في تحويل الدراسة لـ أون لاين

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات هي صاحبة الأمر الأول والأخير في تحويل الدراسة أون لاين وليس دراسة فعلية، مؤكداً أن الوزارة حرصت على توفير مجموعة من المنصات التعليمية مثل بنك المعرفة المصري ومنصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا 2 التعليمية ومحتوى نجوى ليمتد ومنصة البث المباشر.

شوقي: انتهينا من إعداد مناهج الصف الرابع الابتدائي

وأكد «شوقي» أن المنصات التعليمية مكملة للعملية التعليمية وتساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم، مشددا على ضرورة الاستفادة منها، معلنا الانتهاء من إعداد المناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنه أضيفت مواد جديدة مثل مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومادة المهارات الفنية والتربية البدنية والصحية.