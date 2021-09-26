حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يعرف عنه الازدواجية إذ يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في برجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

اليوم تستطيع أن تطرق كل الأبواب لتحقق التفاهم مع الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.