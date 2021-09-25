حظك اليوم السبت 25-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يسعى عدد كبير من المواطنين لمتابعة حظ البرج التابع لهم، وفي ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها «الوطن»، لمتابعيها، نستعرض توقعات الأبراج حظك اليوم، وتوقعات الأبراج لكل برج مثل برج الحمل، وبرج الثور، وبرج الجوزاء، وبرج السرطان، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج الحمل 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تدفعك للاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الثور 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك ولا تبدد طاقتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالعمل بعيدا عن العيون ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بالحيوية ويدفعك لتنمية أعمال وقد تتخفف من بعض الضغوط.

حظك اليوم برج السرطان 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك جاذبية.. تحاط بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الأسد 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم محددا في رأيك، فقط لا ترفض الاستماع لرأي الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 25-9-2021 على الصعيد المهني

تجد متعتك اليوم في القراءة والاطلاع، وتدق أبواب المعرفة بشغف، وقد تحقق مكاسب ونجاحا وتطورا.

حظك اليوم برج العذراء 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة جيدة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك ويمدك أيضا بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.

حظك اليوم برج الميزان 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ وعطارد في برجك ويمدك ذلك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك وتنتبه لحقوقك، وكن متماسكا أمام الضغوط.

حظك اليوم برج العقرب 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. حاول أن تكون أكثر تسامحا ومرونة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يعدك اليوم بالنشاط ويمنحك حماسا وروح تفاؤل وقد يدفعك ذلك للتقدم.

حظك اليوم برج القوس 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد داعمان ويعدك ذلك بفترة حافلة بالحب وبالنشاطات الاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 25-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

حظك اليوم برج الجدي 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم برج الدلو 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان والأمر يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 25-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يعدك بعلاقات مهنية موفقة وتبدو مؤثرا وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.

حظك اليوم برج الحوت 25-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تساعدك على التصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.