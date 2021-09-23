حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يُحب مولود برج الجوزاء مواجهة التحديّات التي تُحفّز عقله وتفكيره، كما يدفعه فضوله للبحث عن كل شيء؛ ما يجعله يمتلك معلومات عن كل شيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء يقفون بجانبك وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول محمد صلاح ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.