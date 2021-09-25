حظك اليوم برج الجوزاء السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء جذابة وملفتة للأنظار، كما أنها تتميز بدقة الملاحظة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك ولا تبدد طاقتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تنصحك الأفلاك بالعمل بعيدا عن العيون ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.