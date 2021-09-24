حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مواليد برج الجوزاء طابع تقلب المزاج والتهور أيضا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

اليوم عليك أن تتأنى في قراراتك وأقوالك، واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وتجنب الزهو ولا تتكلم عن خططك وحياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء نجم ليفربول محمد صلاح ويوافق تاريخ ميلاده 13 يونيو.