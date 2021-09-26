حظك اليوم برج الميزان الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

غالبا ما يختار مولود برج الميزان الحل الوسط الذي يرضي جميع الأطراف ولا يجعل أحد يشعر بالنفور منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك ناجحا وقادرا على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الميزان 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد والمريخ ببرجك ويعدك ذلك بلقاءات دافئة وتتواصل بحب مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.