حظك اليوم برج الميزان السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الميزان، باتزان كبير في جميع جوانب حياته العاطفية، والعقلية، والجسدية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة جيدة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك ويمدك أيضا بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

الشمس والمريخ وعطارد في برجك ويمدك ذلك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.