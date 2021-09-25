حظك اليوم برج العقرب السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بأنه شخص موزون وهادئ، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، ويتميز بشخصيته القوية وعنيد للغاية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في مواجهة برجك يدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك وتنتبه لحقوقك، وكن متماسكا أمام الضغوط.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

إذا كنت متزوجا.. حاول أن تكون أكثر تسامحا ومرونة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.